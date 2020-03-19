中央流行疫情指揮中心今天再公佈8例新冠肺炎確診案例，其中7名是境外移入個案，1名是本土個案，為案58希臘旅遊後返台確診的高中生的同班同學，經指揮中心專家判斷後全校停課至下週五。

中央流行疫情指揮中心表示，昨日國內新增1202例新冠肺炎通報，截至目前累計20,014例通報案件，其中18,579例排除，含今天新增的8名確診個案，共108例確診，其中78名境外移入、30例本土個案，今天新增的個案中有7名境外移入、1名本土案例。

確診的108人中，死亡案例維持1人，今天再增加4例解除隔離，共26人解除隔離，其餘病況穩定、持續住院隔離中。第二批武漢包機返台的361人中，有2人出現發燒症狀並送醫採檢，並有另1人陪同就醫，2人中1名二度採檢陰性，另一名檢驗中，其餘台人狀況穩定，直敘住院隔離中。

指揮中心指出，全球累計210,417例確診，分布於149個國家/地區；病例數以中國大陸80,928例、義大利35,731例、伊朗17,361例、西班牙13,716例及法國9,134例為多；病例中8,811例死亡，以中國大陸3,245例、義大利2,978例、伊朗1,135例、西班牙598例及法國244例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922），並依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

(中時 )