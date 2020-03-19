北巿出現全台第一個因新冠肺炎全校停課學校，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今天唯一的本土個案，第103案，是59案同班的鄰座男同學，就是原本國內已經停課的同班同學，因此按照原本規定，一班有一個人就停班，有兩班就停校，這次有兩個確診，和教育部討論結果在安全起見，讓全校停課到下週五。

陳時中表示，59案被確診後，這班已經都沒有去學校上課，隔離時間從59案隔離期間開始計算。

根據指揮中心15日公布的資料，該名北市高中男學生1月與家人同遊希臘，3月5日返台，12日出現喉嚨痛情形、13日因咳嗽、流鼻水及頭痛等症狀就醫，並於15日確診。

指揮中心表示，案103在3月15日早上出現喉嚨癢，當晚有發燒症狀，16日先行致電1922通知後，依指示前往醫院就醫並主動告知為案59同學，隨即由醫院安排採檢後住院隔離，於今日確診。因應該班級已有2人確診，該校自3月20日至3月27日進行全校停課；衛生單位將針對案59教室座位周圍同學進行擴大採檢。

國內出現首起全校停課狀況，台大公衛學院院長詹長權呼籲，現階段應該要宣佈社區傳播，但對此防疫指揮官陳時中表示，整個來看社區傳播還是要本土病例大於境外，現在雖然案例多，但本土要比境外來的少，當然指揮中心仍然不敢大意，防疫團隊仍然會戰戰競競面對疫情。

(中時電子報)