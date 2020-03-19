為鼓勵青年關心社會、走向在地，桃園市青年事務局推動青年投入永續發展行動計畫，今年以「桃青能學校」為主軸，為青年團隊舉辦一系列培力輔導、成果交流等活動，幫助大家「從可能到能」，運用專業為桃園帶來新的改變。

青年事務局表示，今年有13組青年行動團隊獲選，將展開為期1年行動方案，青年局也會結合團隊屬性與計畫議題，提供各項增能課程與業師家族輔導機制。這些團隊中不乏長期深耕在地團隊，例如菱潭街興創基地，將迎來三周年里程碑，在過往的基礎上持續串聯龍潭大池、鍾肇政文學園區等據點，以新創方式促進青年回流。

另外，連續3年獲選的「復興食農」青年行動團隊，致力推廣食農教育，以新峰陶藝暨生態遊學中心為基地，辦理套裝的農場體驗課程，受到大小朋友喜愛。新面孔團隊則有以桃園老城區為場域的「桃托邦小組」，將透過藝術行動和公民論壇，喚起居民關心老城區的未來發展；以新住民文化為主軸的「印尼坤甸—她的娘家是我們的冒險」，則以中壢後站為基地，讓新住民議題被更多人看見。

(中時 )