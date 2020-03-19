台中18歲李姓大學生去年從台北騎機車到宜蘭後，感覺尾椎處疼痛，之後又反覆出現流膿情況，他一度以為是因騎車時間太長導致，卻每次坐到地板上就痛不欲生，且四處就醫都找不到病因，日前經診形外科確診為罹患罕見「潛毛症」，接受手術切除後症狀大幅改善。

李生告訴醫生，他身體毛髮本就較一般人濃密，去年騎機車到東北部遊玩後，尾椎處開始感覺疼痛，之後該患部皮膚出現紅腫、流膿等情況，期間還被診斷為肛門廔管，也尋求神經外科、皮膚科等專業診治卻無效。

亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠指出，「潛毛症」是罕見的皮膚上含有毛髮的竇道，這類竇道常見於臀裂上方1／2的皮下感染、常會被誤診為肛門廔管、局部蜂窩性組織炎或皮膚膿瘍；其較常發生在男性、體毛旺盛或肥胖者身上，通常19歲至25歲發生率高，因在二次大戰時發病率高，被稱為「吉普車病」。

鄭旭棠表示，潛毛症因發生位置容易受皮膚牽扯，導致毛囊破裂、造成急慢性膿腫反覆發作，通常患者需接受膿腫切開引流，考量李生已進入疾病慢性期，決定作完整切除並進行

皮瓣轉移手術。

(中時 )