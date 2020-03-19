莫凡彼Cafe'麗寶旗艦店擁有科莫湖景第一排。（王文吉攝）

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰（中）看好麗寶在國旅市場的發展潛力。（王文吉攝）

莫凡彼Cafe'的德國烤豬腳佐徳式香腸。（王文吉攝）

莫凡彼Cafe'的烤雞肉蔬菜花椰米烤飯。（王文吉攝）

麗寶Oultlet Mall科莫湖整點有水舞表演，夜景燈光秀更是繽紛多采。（王文吉攝）

新冠肺炎疫情衝擊，麗寶樂園宣布4月30日前購買現場各票種全日票，就送遊客免費再玩1次。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園劇場、商店、餐廳等室內皆定時進行消毒作業，全面防疫打造安心的出遊環境。（麗寶樂園提供／王文吉台中傳真）

梨山賓館開放4、5、6月入住的客人，可提早預訂10月後楓葉季與櫻花季的房間，並享有平日75折、假日95折優惠。（梨山賓館提供／王文吉台中傳真）

梨山都是戶外空間，適合防疫時間的輕旅行。（梨山賓館提供／王文吉台中傳真）

台灣啟動半鎖國政策，為守住國旅市場，梨山賓館首度開放4、5、6月入住客人，可以提早預訂楓葉季與櫻花季的房間，並加碼贈送福壽山門票。莫凡彼餐飲集團看好國旅市場復甦，宣布插旗麗寶OUTLET MALL，麗寶樂園渡假區即日起至4月30日前現場購票，加贈本人重遊券。

麗寶Oultlet Mall陸續增加餐飲生力軍，全新4.0升級版莫凡彼Cafe19日開幕，全店融入莫蘭迪配色古典設計，並以大自然植物造景點綴，窗外科莫湖景就在眼前。餐點主打歐式料理，現點現做義大利麵、燉飯、排餐、輕食等經典美食，提供盡情享受愜意的美好時光。

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰評估，台灣疫情控制得還算不錯，國人應會選擇戶外寬廣景點旅遊，而麗寶屬於戶外渡假園區，假日人潮多，儘管在疫情高峰時刻，仍維持一定的來客數，中部旗艦店選在3月淡季開幕，也希望新手員工能熟練上手，整裝迎接旺季來臨。

美食新店報到不止這一家，50年台南老字號周氏蝦捲，首度開設Outlet 1號店，主打招牌蝦捲以鮮蝦、豬絞肉及魚漿等製成。另外，同集團的慢慢來義式餐廳也來插旗，餐點選用台灣在地食材，燉飯、義大利麵、披薩不過度調味，品嘗的都是健康新鮮，讓人意猶未盡。

麗寶樂園渡假區副總王永豪坦言，近期疫情確實造成團體客人延後或取消，減少約4成左右。因園區停車方便，遊客可自駕前往，相對比較安全，我們還是很看好接下來國旅市場復甦，即日起至4月30日推出購票再送1張本人重遊卷，讓遊客可以年底之前再回來使用。

觀光旅遊市場冰凍，梨山賓館將客人當成VIP。副總林閔政指出，今年因疫情影響，旅遊風氣淡，此時到訪梨山，都是貴賓，因此首度先行開放4、5、6月入住的客人，可提早預訂10月後楓葉季與櫻花季的房間，並享有平日75折、假日95折，依房型加贈福壽山農場門票。

林閔政表示，梨山都是戶外空間，適合這段時間的旅行，此外，梨山賓館也執行開窗計畫，客人入住當天窗戶會全部打開，房間打散客人不集中，即使是團體用餐，也不再使用圓桌的桌菜，改為一家人共同用餐的組合套餐。

為讓台北人放心出遊，還推出每人4650元，四人以上成行的到府接送活動，一部車只載送一家人，不與其他人併車。同時為了感謝醫護人員在第一線為全民守住健康，對醫護也提供從來沒有過的全面優惠，在4、5月期間，不分平假日一律3500元，加送晚餐和福壽山門票。

(中時 )