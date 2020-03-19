【現場直播】蔡英文總統府發表敞廳談話｜2020.03.19

新冠肺炎全球蔓延，各地經濟活動大受影響，台股今日盤中也大跌近700點，總統蔡英文下午在總統府發表敞廳談話，針對疫情相關發表重要談話，穩定民心。

蔡英文表示，台灣許多產業受疫情衝擊，台股的重挫也引起市場的不安，但台灣的基本面仍然良好，資金也很充沛，政府已經採取實質的措施來維持匯市的穩定以及股市的動能。

而在產業振興方面，蔡英文表示，除了600億的防疫特別預算外，政府還準備了400億的以緩濟急預算以及各項基金，總計1000多億的資金，將對各項受疫情影響的產業進行補助以及協助轉型。

其中觀光交通航空產業等受到疫情嚴重影響的產業，也將專案處理，將衝擊降到最低，除了特別預算中200億的規模外，將另外籌措100億的資金來協助業者度過難關，而這些預算也將協助航空業者獲得超過500億規模的融資，另外也將編列300億的前瞻基礎建設預算，來協助國內觀光業進行轉型。

(中時電子報)