國內新冠肺炎確診人數激增破百，引發民眾搶購恐慌，許多賣場的泡麵、罐頭、衛生紙等民生物資都被搶購空。

蔡英文總統也緊急在下午發表聲明穩定民心，表示國內物資充裕不必囤積，若有不法囤積居奇必定究辦。

每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。

(中時電子報)