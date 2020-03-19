大政治大爆掛-無色覺醒》 國境封鎖確診增 賣場三光引發恐慌？ 14:132020/03/19 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎確診人數激增破百，引發民眾搶購恐慌，許多賣場的泡麵、罐頭、衛生紙等民生物資都被搶購空。 蔡英文總統也緊急在下午發表聲明穩定民心，表示國內物資充裕不必囤積，若有不法囤積居奇必定究辦。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #賣場 #國內 #搶購 #破百 #大政治大爆掛 也許您會感興趣 推薦閱讀 確診破百 埃及旅遊升至二級警示 04:102020/03/16 國際大事 無薪假人數近4年新高 破百企業通報實施減班休息 12:232020/03/16 財經 國內確診首度破百 今暴增23例 14:592020/03/18 生活 新化高中繁星錄取人數破百 蟬聯全國第三名 17:432020/03/18 生活 確診案例破百 民眾搶物資 量販：傍晚湧入人潮 00:392020/03/19 財經 昨暴增23例 確診人數破百 防疫情擴散 台無限期封關 04:102020/03/19 生活新聞 確診案例破百 民眾搶物資 量販：人潮多3、4成 03:062020/03/19 財經 英國死亡案例破百 強生宣布全面停課 04:512020/03/19 國際 美元指數破百 人民幣中間價下調194點至7.0522 09:312020/03/19 財經 確診案例將破百 彰化縣照顧機構全面禁止探視 11:442020/03/19 生活 政治熱門新聞 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 台每周10萬個口罩與美交換 李來希抓狂飆罵5字 - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 國民黨想再起？他斷言：關鍵在韓國瑜！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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