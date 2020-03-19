無人機空投救生氣袋給溺水者，進行水域救援。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

夏季即將到來，隨著氣溫逐漸炎熱，及學生放暑假，民眾前往溪流、海邊等水域，成群結隊戲水的機會增加，台中市消防局除了陸續辦理人員救援演練，今年增添水域救援新利器，「無人機搭載救生氣袋」，強化水域救人速度，提升救援能量。

台中市消防局指出，科技日新月異，水域救援邁向科技化，「無人機搭載救生氣袋」是將用於水域救援，屬於自動充氣型的救生氣袋，重量約200公克，利用搭配無人機可進行水域救援，由無人機空投救生氣袋給溺水者，能得以支撐浮載、延長救援時間，增加獲救機會。

台中市消防局表示，沙鹿消防分隊結合空拍義消分隊與台中市919救援協會，進行無人機水域救援操演，包括，水域救援用救生氣袋構造原理操作、無人機使用方式、自動觸發機構安裝教學等，並實際操作無人機空投救生氣袋，藉由讓每位消防員熟練器材使用方式，強化救援速度。

台中市消防局針對易發生溺水意外事故地點，實施巡邏及宣導，並呼籲民眾應選擇安全水域，從事水上活動時應瞭解自身體能、做好充足熱身、確保健康狀況，並隨時保持對四周環境變化的警覺心，保護自身生命安全。

(中時 )