新北市議員葉元之也搭上這股熱潮，帶著小編跑遍板橋13個熱門景點，挑戰這首歌的舞蹈動作，藉此行銷板橋熱門景點。（葉元之提供）

新北市議員葉元之也搭上這股熱潮，帶著小編跑遍板橋13個熱門景點，挑戰這首歌的舞蹈動作，藉此行銷板橋熱門景點。（葉元之提供）

南韓流行歌手Zico發起的Anysong Challege，以輕快的舞步加上洗腦的旋律，成為時下年輕人的模仿對象。新北市議員葉元之也搭上這股熱潮，帶著小編跑遍板橋13個熱門景點，挑戰這首歌的舞蹈動作，藉此行銷板橋熱門景點。有網友說，實在太有創意，應該「各縣市都各做一支」。

影片中介紹的板橋景點包括「林家花園」、「板橋放送所」、「小小兵溜滑梯」、「綠色走廊」、「湳雅夜市」等13個熱門景點。

葉元之表示，各國新冠肺炎疫情嚴重，國人無法出國旅遊，因此特別拍片介紹板橋多元的特色景點，希望刺激國民旅遊，吸引大家到板橋來玩。

不過平常不擅跳舞的葉元之，在影片中肢體略顯僵硬，網友紛紛留言吐嘈「原汁好像在廣場做體操」、「原汁跳得太遜了啦！要給小邊站中間拉XDD」、「恥度好高阿！不怕路人的目光嗎~」。

當然也有網友肯定表示，「很讚喔！簡單扼要，輕鬆有趣」、「不錯的景點，快去拍照打卡當網美」、「有創意與行動力」、「 年輕人的流行，元之也follow到了」。

(中時 )