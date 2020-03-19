衛福部長陳時中19日表示，國內新增8例新冠肺炎確診，總數達108例確診，分別為78例境外移入及30例本土病例，確診個案中維持1名死亡，解除隔離達到26名。其中，案103為案59（高中生）之同班男同學，可能是因為兩人座位鄰近所致，也因同一班已有2人確診，全校自3月20～27日進行全校停課；衛生單位將針對案59教室座位周圍同學進行擴大採檢。

指揮中心說明，案102為50多歲女性，2月29日至3月11日與非同住家人至美國參加商務活動，3月11日入境時有輕微咳嗽，16日自覺有發燒情形就醫並採檢通報，於今日確診。其同行家人及同住家人目前無疑似症狀，衛生單位將進一步調查入境同班機旅客、就醫接觸者等，以進行接觸者匡列與追蹤。

至於案104、108分別為40多歲女性及40多歲男性，3月5日至3月14日跟團至奧地利、捷克旅遊（與案61、72同團）。其中案104於3月16日出現咳嗽、流鼻水、胸悶等症狀，案108於3月17日出現發燒症狀，兩人由衛生單位安排就醫採檢通報，於今日確診；該旅遊團群聚截至目前共4人確診，已掌握接觸者共59人。

案105為20多歲男性，去（2019）年12月24日獨自赴法國就學，今年3月17日返台，入境時因主動向檢疫人員通報喉嚨不適，機場檢疫站安排採檢通報後，由家人接送返家進行居家檢疫，於今日確診。目前家人無不適症狀，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

案106為20多歲男性，1月5日至3月17日至西班牙遊學，3月12日出現喉嚨癢症狀，入境時主動向檢疫人員說明症狀，安排採檢通報後搭乘防疫計程車前往住所進行居家檢疫，於今日確診。案106入境後並未與家人接觸，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

案107為50多歲法國籍男性，3月15日來台探親，入境後直接至地方政府特約防疫旅宿進行居家檢疫，3月17日出現流鼻水症狀，18日因出現咳嗽症狀，主動聯繫警政及衛生單位安排就醫後採檢通報，於今日確診。案107入境後並未與在台家人或其他人接觸，衛生單位將進一步針對入境同班機旅客調查追蹤。

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