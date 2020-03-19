新北市市郊多山，野生動物種類眾多，由於新冠病毒疫情持續延燒，加上有研究指出，蝙蝠是病毒的重要宿主，也讓新北瑞芳區知名觀光景點蝙蝠洞，引發附近居民疑慮。新北市動保處人員則提醒民眾，不必過度恐慌，面對野生動物作好自身防護，配戴口罩勤洗手，尤其要遵守不接觸、不餵食、不撿拾野生動物等三不原則。

新北市動保處於轄內最大的蝙蝠棲息地，瑞芳蝙蝠洞公園設立告示牌，提醒遊憩民眾賞蝠時應遵守不接觸、不餵食、不撿拾野生動物等原則，而且每天派員前往蝙蝠洞公園加強巡查，同時協請觀音山國家風景區管理處宣導正確防疫知識，以提升民眾正確防疫觀念。

現任特有生物研究保育中心研究員兼主任秘書鄭錫奇說，蝙蝠和鼬獾、獼猴、松鼠等野生動物一樣，都不該干擾、接觸。防檢局長杜文珍則說，針對野生動物疫病，民眾不宜過多連結與猜測。人類與野生動物之間最安全的距離，就是不干擾、不接觸。台灣島上的蝙蝠處於長期監測中，有些物種確實帶有病毒，卻不至於影響人。

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(中時電子報)