繼本周汽柴油崩降3.8與4元後，下周一中油預計再調降汽油每公升1.2元、柴油1.3元。連兩周汽油累積跌5元，史上之最。95無鉛汽油牌價預估為20.6元，已經逼近20元防衛線。

新冠肺炎全球蔓延，加上沙俄大打原油價格戰，國際油價本周續跌13.5％，中東指標原油均價落到30美元以下，最新為每桶29美元。依據浮動油價機制，中油下周需調降汽油每公升1.1到1.2元左右，柴油每公升1.2到1.3元。

這將是繼本周國內油價單周歷史最大跌幅後，再次超過1元降幅，合計汽油每公升至少跌5元。以小客車來說，加滿50公升油箱，省下250元油錢，相當可買三個便當、1張首輪電影票、或是4.5杯超商大杯拿鐵。

下周調降後，95無鉛牌價從現有21.8元，可能落到20.6元，92無鉛19.1元，已經不到20塊，汽油將創下4年2個月來新低，超級柴油則預計16.4元。

(中時 )