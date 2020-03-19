台東縣政府交觀處公布回溯篩檢的居家檢疫者資料，有位林姓民眾違反自主居家隔離防疫規定，疑似在3月17日入住台東旅社，引起台東飯店業者緊張，所幸這名陳姓民眾已離開台東。
台東縣政府交通及觀光發展處今天在line粉絲群組的防疫訊息中貼文，「縣政府接獲疾管中心通報，查民眾林oo先生違反自主居家隔離防疫規定，疑似於3月17日入住台東縣旅宿，該民眾有土耳其旅遊史，應自主居家隔離防疫，若有業者接待該民眾住宿或知下落請通報1922」。
交觀處長江慧卿表示，因民政局接獲疾管局通知，才會貼在群組通知飯店業者注意，目前警方已尋獲林姓男子，並且也已離開台東了。
台東縣政府衛生局長黃明恩表示，經查林姓男子原是自主健康管理者，不須居家隔離，幾天前就出門，但因中央流行疫情指揮中心18日宣布擴大回溯篩檢3月5日到14日期間從歐洲入境的旅客，因此才會變成居家檢疫者，並不適合公布全名，目前該男已離開台東。
(中時 )
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