南庄鄉長與卓蘭鎮景山里里長補選，將於21日上午8時至下午4時舉行投票。苗栗縣選舉委員會為有效防止疫情，將依中選會規定於投票所外開設簡易檢疫站，並籲請選民配合相關防疫措施。

選委會指出，民眾應依照中央選舉委員會規範，投票時應注意呼吸道衛生、咳嗽禮節，有發燒、咳嗽、呼吸道症狀者應配戴口罩，並與他人保持1公尺以上的距離，若有身體不適應儘速就醫後在家休息，居家隔離者、居家檢疫者請依傳染病防治法規定辦理，不得進入投票所投票及參觀開票。

21日南庄鄉長與卓蘭鎮景山里里長補選投票當天，選委會將於投票所外開設簡易檢疫站，選民配合體溫測量、乾洗手液等進行初步防疫，選委會現場並提供適量口罩，提供投開票所工作人員及發燒、孕婦、有呼吸道症狀選舉人使用。

選委會提醒，觀看開票程序的民眾請配戴口罩，進入前也需先量測體溫，有發燒症狀不得進入，籲請投票民眾配合。

(中時 )