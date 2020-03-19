第5屆牧德盃羽球賽預定6月20日在台北市體育館(紅館)開打，今天開放報名，4月15日截止，喜愛打羽球的民眾可得好好把握了。

教育部體育署振興體育關懷之旅，造訪新竹科學園區的牧德科技。副署長林哲宏稱許，牧德科技近年聘用體優生，並舉辦牧德盃企業羽球排名賽，打造幸福企業，「運動好人才，企業動起來，很感謝牧德這幾年帶頭推動企業雇用績優運動員，推廣促進運動風氣。」

牧德科技目前共晉用14位體優生，占總人力的6%，分別擔任研發、生產、客服及業務等相關工作。牧德總經理陳復生指出，體優生體魄強健、刻苦耐勞，績效卓著，對企業來說，扮演為團隊注入能量的出色人才。

「或許他們一開始，有些犯錯，但肯努力、學習能力強，很快能夠適應。」陳復生表示，以首批體優生蔡政羽為例，從基層業務開始，辛勤工作，又具備體育人的活力，目前已經成為公司公共關係室主任，以及牧德盃羽球賽總召。

蔡政羽感激牧德給予機會，「從體育選手跨足科技業，到現在跟其他人講起，還是會覺得很跳，很不可思議，但牧德這幾年推動，越來越多企業願意給運動員機會，」現在於牧德盃官網，設立體優生優先晉用專區，除牧德科技，許多企業都開出職缺，招攬運動人才。

林哲宏同樣關注今年即將邁入第五屆的牧德盃企業羽球排名賽的籌備狀況，讚揚牧德科技高規格防疫規劃與作為，對6月20日至21日，於台北體育館開打的賽事安全充滿信心。

牧德盃企業羽球賽從2016年開始，企業隊伍數逐年增加，去年來到59支企業隊參賽，除電子業的台積電、聯電、欣興、華碩、GARMIN外，還包括中華航空、奇美實業、合作金庫、土地銀行、阿默蛋糕、中石化與台塑集團等企業共襄盛舉。

(中時 )