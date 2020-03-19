艋舺香腸伯為百元賭債殺死人 判刑20年 14:322020/03/19 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年在艋舺公園旁擺攤賣香腸的男子何全銘，因百元賭債糾紛殺死林姓男子，高院維持一審判決，認為何男無視於林的妻子在場，仍執意下手行兇，造成死者家屬痛失所依，受有無可磨滅的傷痛，依殺人罪將他判刑20年。可上訴。 高院認為，56歲的何男前科多為暴力犯罪，素行不佳，可以證明他確實是情緒不易控制且具有暴力習性之人，但他的惡性還沒有到達要剝奪被告永久的自由或剝奪被告的生命，而與社會永久隔離的程度，判處20年徒刑。 (中時 ) #判刑 #艋舺 #暴力 #永久 #男子 也許您會感興趣 推薦閱讀 涉竹科銅鑼基地弊案 前農林董事長熊名武獲准假釋 07:432020/03/15 社會 鄭文燦重申醫療暴力零容忍 送菜包給藥師 12:192020/03/16 生活 撞死台大碩士生 酒駕男遭判5年6個月 15:452020/03/16 社會 喊「不要」被當舒服 嫩妹被迫3P 男友說她很享受gg了 21:282020/03/16 社會 隱瞞旅遊史傳染醫護 陸男判刑 04:092020/03/17 焦點新聞 曾干擾長官哺乳判拘役 特戰指揮部醫官又涉違法開藥 11:142020/03/17 社會 女軍醫不給女長官哺乳 還違法開藥遭判刑 14:032020/03/17 社會 曾參加陸選秀節目 黃智博利用疫情詐騙 判刑3年3個月 16:002020/03/17 兩岸 欣欣百貨少東詹竣宇涉詐欺 判刑9個月 16:322020/03/17 社會 一家4口賣黑心豆芽菜給高檔餐廳及市場 全遭判刑 13:362020/03/18 社會 社會熱門新聞 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 出國旅遊中鏢機率高！他曝「妻遊土耳其返台」一家3口慘況 - 社會 妹子戀上「凱燕哥」2周獻身17次 驚覺是國產車喊分 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 「師父」勾搭靚女警！不倫戀斬不斷 南市警開鍘拆散小倆口 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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