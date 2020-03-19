去年在艋舺公園旁擺攤賣香腸的男子何全銘，因百元賭債糾紛殺死林姓男子，高院維持一審判決，認為何男無視於林的妻子在場，仍執意下手行兇，造成死者家屬痛失所依，受有無可磨滅的傷痛，依殺人罪將他判刑20年。可上訴。

高院認為，56歲的何男前科多為暴力犯罪，素行不佳，可以證明他確實是情緒不易控制且具有暴力習性之人，但他的惡性還沒有到達要剝奪被告永久的自由或剝奪被告的生命，而與社會永久隔離的程度，判處20年徒刑。

(中時 )