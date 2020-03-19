經過中央流行疫情指揮中心通知，教育部長潘文忠今（19日）表示，北部某高中確定校內已有2名感染新冠病毒案例，因此全校停課，停課時間自3月20～27日止（自3月13日起算，因該日為二生與所有師生最後接觸日期）。

潘文忠說，目前學校已完成全校停補課計畫，並於19日對所有學生進行自主健康管理衛教及停課、復課及補課線上學習操作說明。在停課期間，學校將啟動學生健康關懷機制，由學校來掌握學生在家自主健康管理的狀況。

潘文忠提到，該校全校學生1,650人，教職員工154人，學校將秉「停課不停學」精神，已完成全校師生線上學習系統操作及學習演練，停課這兩週會採線上學習，依照原本課表，安排50％直播線上教學，50％為自主線上學習。教育局並已提供經濟弱勢學生「行動載具」40位，「無線網路」8位，確保每位學生都有完善資訊學習環境。

潘文忠也說，學校依教育部發布的「疫情停課標準」，停課期間教師若為確診病例應強制隔離，給予公假；若與確定病例接觸，應接受居家隔離，給予防疫隔離假。至於不屬於上述情形、並配合學校停課者，除依學校防疫需求應到校外，可以不必到校，未來仍須配合學校安排另行補課。但是，若學校停課期間採線上教學進行補課，教師應配合。另兼任行政職務之教師及職員，均應正常上班。

(工商 )