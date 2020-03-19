《冰與火之歌：權力遊戲》卡司又染疫！繼「野人托蒙德」克里斯多夫希弗哲（Kristofer Hivju）確診新冠肺炎病毒後 ，46歲英國女星英蒂拉瓦爾瑪（Indira Varma）傳出「中招」，她在IG透露自己臥病在床，還要大家保持安全、好好對待身邊的人。

根據《每日郵報》報導，英蒂拉在《冰與火》飾演「艾拉莉亞沙德」，從2014年到2017年參與演出。近日她剛好與《冰與火》的「龍母」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）在倫敦演出同一齣舞台劇《海鷗》，在排練後確診，讓不少《冰與火》影迷十分擔心。英蒂拉18日上傳與劇組人員的合照並感嘆疫情影響下，舞台劇和全球許多活動一樣，面臨延期的命運，「我們希望能儘快回到舞台，我們回歸時，希望大家和政府都能支持。」

英蒂拉瓦爾瑪與《冰與火》的「龍母」艾蜜莉亞克拉克在倫敦演出同一齣舞台劇《海鷗》。（摘自IG）齣

除了英蒂拉之外，美國廣播公司（ABC）34歲的女記者凱莉哈東（Kaylee Hartung）在洛杉磯家中接受早晨節目《Good Morning America》訪問時，透露確診新冠肺炎，現正家中隔離。她指出一週前在西雅圖採訪完，返家後開始流鼻水，最初以為鼻敏感，幾天後才感覺不對勁，到醫院接受篩檢後才確診。

(中時 )