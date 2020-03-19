王宇婕19日錄衛視中文台《一袋女王》，她因參與八點檔《炮仔聲》演出，2年沒出國，空閒時宅在家看股票，她近日投資百萬慘賠36萬，「我是股市反指標，投資什麼，什麼就跌。」她前陣子本來想說小賺一波很幸運，沒想到後來購買股票因新冠肺炎疫情狂跌，甚至其中一支潛力股工廠還設在武漢，現在只能等跌到最低點再做處理。

王宇婕在剛開始小賺一波時，本來想拿獲利買新車，沒想到股票不賺反賠，所以只能努力工作，「現在的Lexus車子開了8年，因為這款已停產，所以今年才想換車，結果媽媽自己跑去下訂了，因為擔心我疲勞駕駛，所以訂了可以智慧偵測疲勞功能的賓士休旅車，若真的睡著也可自動路邊停。」她細數自己危險駕駛經驗，「太累連等紅燈90秒也能睡著，我每次只要想睡，就會狂拍臉、大唱歌，有次遇到擦撞，還擔心警察看到我行車紀錄器，會覺得我是瘋子。」

王宇婕曝曾疲勞駕駛。（衛視中文台提供）

身旁朋友也勸王宇婕找助理幫忙開車，但她表示：「但我會想很多，包含我背台詞，他一個人要做什麼，或是我演戲時，他會不會很無聊，所以還是覺得先不要。」

(中時 )