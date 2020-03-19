「活動女王」曲艾玲近來因新冠肺炎疫情肆虐，手邊活動紛紛取消，她也將重心回歸至家庭。看到疫情連環爆的案例，她認為目前台灣已將防疫工作做得很徹底，她見到許多家長紛紛站出來共同為學童把關，曲艾玲感性說道：「真的是患難見真情，雖然不能握手擁抱，但感覺上心和心之間的距離更接近。」

曲艾玲加入義工媽媽行列。（圖／艾迪昇提供）

曲艾玲先前因工作繁忙，自己和小孩皆為外食族，如今洗手作羹湯在家陪孩子，她說現在孩子還會Order好各自要吃的料理，曲艾玲打趣說：「現在我都有自己的一套SOP囉，說不定之後會分享職業媽咪的快速食譜。」現在她特別關注家中2小健康，於是加入兒女學校義工媽媽行列，提早到學校和老師一起替學童量體溫、消毒雙手，她笑說：「現在我們都很早起床，孩子絕對不會遲到喔。」

曲艾玲的母親與哥哥皆在美國加州，如今當地疫情也逐漸傳出案例，曲艾玲表示：「幸好媽媽有特地來電表示家人均安。」相較各區疫情，她比較擔心住在美國東岸的朋友，她說：「戴口罩的文化差異的確存在，不過在當地的朋友都是華人，防疫觀念和我們比較相近。」她盼疫情能早日抑制住。

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(中時電子報)