NBA布魯克林籃網隊日前傳出4名球員確診新冠肺炎，讓他們停賽前最後一個對手洛杉磯湖人繃緊神經，據最新消息指出，湖人大多數的球員都已經做完檢疫，且有一名球員表示，檢疫的過程相當不舒服，還有一點痛，而報告則預計在當地時間週五會出爐。

NBA近期共7名球員確診新冠肺炎，猶他爵士戈貝爾（Rudy Gobert）和米契爾（Donovan Mitchell）、底特律活塞伍德（ChristianWood）以及籃網的4名球員；據洛杉磯時報（Los Angeles Times）報導指出，湖人大多數的球員都已經在當地時間周三早上9點接受篩檢。

NBA宣布停賽前，籃網最後一戰的對手是湖人，儘管籃網陣中一次傳出4名球員確診，但紫金大軍卻沒被強制要求進行篩檢，不過球團仍找來一名醫生在埃爾塞貢多的練習場為球員做篩檢，一位不具名的球員表示，篩檢時醫生會拿一張大拭子插入鼻腔內，接著深入喉嚨內開始轉動，整個過程大約10秒鐘；有球員形容，篩檢的過程很痛，且非常不舒服。據了解，這次的檢測不是強制性的，多數的湖人球員都有出席，但卻沒有任何教練前往，至於檢測結果？預計在當地時間週五出爐。

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(中時電子報)