台南市長黃偉哲今天表示，中央都已規定高中以下師生不能出國，從現在開始，台南市政府公務員出國一律不准假，「高中以下老師不能出國、學生不能出國，公務員怎麼還能出國，公務員還能出國的話，憑什麼勸導民眾不能出國？」

黃偉哲說，台南市政府即日起不准公務人員出國，強調公務員有公務必須要執行，他認為，公務員有必要率先這麼作，因為如果公務員染病或被隔離，對公務推動影響較大，不得已才做這樣的處置。強調若因堅持休假出國而遭隔離或居家檢疫等，期間缺口需要代班，將要求代班費用自己負擔。

他說，目前2位出國公務人員都表示要搭機回國，其中1人是因結婚關係到冰島、芬蘭、瑞典度蜜月，3月6日出國，當時這些國家還未被列警戒，主管曾勸導不要出國，不過，這位同仁認為一生結婚1次，度蜜月很重要。另1位則是3月14日出國到土耳其旅遊，當時主管勸導不要出國，但這名同仁堅持休假是權益，且是用自己的假，仍堅持出國。

(中時 )