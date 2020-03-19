新冠肺炎疫情全球大爆發，行政院長蘇貞昌今（19）日在行政院會表示，推動紓困振興務必要讓人民覺得政府「有用心」、「有關心」，同時要求做到「寬一點」、「快一點」、「方便一點」，用盡全力度過最重要的2周關鍵期。

蘇貞昌表示，新冠肺炎疫情爆發，台灣從第一波的防阻，到現在進入阻隔、減災，相關部會已努力3個月，對於哪些事該怎麼做應該愈來愈熟練，請各位務必做到位，並對過程中需要進一步改進加強、相互合作配合的繼續努力，一定要把整個疫情防守住。

蘇貞昌指出，昨天開了3個多小時的紓困振興會議，特別指示面對如此緊急的嚴峻疫情狀況，務必要讓人民覺得「有用心」、「有關心」，前者是要拿得出辦法，後者則是包括發言、規定等方面，都能讓人感覺到真的為人民著想。

蘇貞昌表示，在昨天紓困會議上，特別要求要做到3點重點。一是因為要「雨露均霑」，無論受衝擊的是個人或產業，都要做到「寬一點」、盡量幫助。其次是要達到「立竿見影」的「快一點」，最後則是從人民的角度設想，讓政策「方便一點」。

蘇貞昌指出，目前疫情還在發展中，尤其現在此波已變成從歐洲、美國境外移入，這2周是非常重要的關鍵期，請大家務必從全方位用盡全力努力。若有任何假訊息、囤積、違法，請執法的相關單位及部會，務必第一時間做出最有效的處理，才能防止、以儆效尤。

(時報資訊)