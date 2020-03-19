太平洋電線電纜公司前董事長孫道存涉掏空公司200億元入獄，今年元旦才刑滿出獄，另又被控長期挪用基金會公款1.24億元。台北地院今宣判，依公益侵占罪判刑1年6月，可上訴。

孫道存因積欠貨物稅，連稅帶罰欠了1.2億元，差點遭法院裁定管收，他雖然及時還錢逃過一劫，但當時因掏空案纏身，無法自由調度基金，檢調懷疑資金來源，追查發現他竟挪用「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會資金」的公款。

檢方起訴指出，孫道存把2個基金會當成個人金庫，每次挪用10萬元至100萬元不等金額，有時會回補部分款項，應付主管機關審查，總共侵占約1.24億元，涉犯公益侵占、業務侵占等罪。

掏空案部分，孫道存被依偽造文書判刑3年，今年元旦刑滿出獄，同日又因侵占案遭羈押；孫後來當庭哽咽，哭求讓他回去與96歲老母親吃團圓飯，合議庭評議後裁定以3000萬元交保。

審理期間，孫道存雖然認罪，但僅承認侵占網球基金會1270萬元、文教基金會2200萬元，總共約3400萬元，指檢方計算方式有誤。

(中時 )