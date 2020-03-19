從臺灣發布第一個武漢肺炎確診案例，到今天已經兩個月。在這段時間，儘管境外的疫情並不透明，但我們還是很努力守住了第一波的境外移入，也得到了國際的肯定。

臺灣人齊心對抗病毒、守住臺灣的信念，是第一階段防疫能夠成功的關鍵。不過，就在過去這半個月，我們看到疫情在全世界的快速擴散。儘管做了超前部署，但是第二波的境外移入，來得非常快速。也因此，疫情指揮中心已經採取了斷然措施，全面升級邊境管制，也大幅強化檢疫和管制的力道。

未來的14天，是第二階段防疫的關鍵期。我們必須要有更大的決心，來因應這個挑戰。

在這裡，我要向國民提出幾點呼籲：

第一， 請大家全力配合指揮中心的防疫規定。許多的防疫措施，確實造成生活的不便，但請大家務必要忍耐，這是為了保護自己，也保護我們的社區。對個人行動的限制，都是必要的短期措施。此刻把自己和家人的健康照顧好，就是守護家園最好的做法。也請大家務必配合，減輕醫療人員的負擔。

第二， 請大家不要仇視，也不要相互指責。我們應該要感謝所有配合居家檢疫、自主健康管理的國民，他們配合指揮中心的防疫要求，為所有人的健康設下防線。我們更要感謝所有負責防疫及醫療的同仁，不眠不休守在第一線，為保護臺灣做好把關。這個時刻，我們都是生命共同體，只有團結才能打敗病毒。

我也要謝謝所有投入製造防疫物資的國家隊同仁，他們放下平常的業務，全力投入防疫物資的生產，展現了臺灣人民在壓力下的韌性。

第三， 請大家不要製造恐慌，也要協助傳播正確資訊。對於各項醫療物資，政府都有充足的準備。口罩實名制的分配，也會視需要逐步增加。邊境管制的原則是管理非必要人員的流動，但物流是暢通的，各項民生物資，國家都有足夠的存量，我們會確保穩定的供給，民眾不需要搶購、囤積物資。如果有囤積或炒作價格的人，政府一定會重罰。

接下來，我要談一下經濟的處境。疫情對全球經濟及金融市場的衝擊，正在持續擴大之中，臺灣當然無法倖免。但我要請國人放心，臺灣經濟雖然受到疫情的影響，但和其他國家比較，整體經濟的表現仍然相對穩健。

為了因應疫情的衝擊，對於經濟動能的維持、產業振興和金融安定，政府也都做了超前部署：在產業紓困與振興方面，除了運用600億元防疫特別預算，加速落實產業的紓困，政府還有約400億元移緩濟急的預算及各項基金，總計約1,000億元可以投入紓困與振興經濟計畫。我們也不排除在必要時，進一歩擴大支出規模，全力穩定國內產業，以及提供從業人員適足的照顧。

對於這一次受到衝擊最深的觀光及交通產業，尤其是航空相關產業的紓困與振興，我們將專案處理。除了特別預算內近200億元的規模以外，我們會再另行籌措一百億，總共提供300億元規模，協助業者渡過難關。這些預算也會協助航空業者取得超過500億規模的融資。

另外，我們也會由「前瞻基礎建設計畫」編列300多億元，協助觀光及交通產業的業者轉型與長期發展。

在強化經濟成長動能方面，我已經要求行政院，在最短時間內落實政府部門及國營事業的投資與採購，今年馬上可以投入資本門的投資，預算準備已經達到8,700多億。我們也要加速推動包括前瞻基礎建設計畫等擴大內需計畫；並且全力協助民間加速投資。

至於臺商回流及投資臺灣方案，到現在為止，累積的計畫投資金額，已經超過9,000億元，其中從去年開始執行，到今年底的投資，會執行達5,000億元的規模。我也請行政院盤整邊境管制對於各項商務往來及投資，可能產生的一些影響，並且有效處理這些問題，使商業和投資可以順利進行。

在確保金融安定方面，近日臺股的重挫，難免引起市場不安的情緒。其實，臺灣的經濟基本面很好，資金也很充沛；政府已經採取了實際行動，維持匯市穩定與股市動能，國安基金也密切注意國際金融市場的動態，可以即時因應。

所有的資源，也已經在戰備狀態。政府也會隨時召開高層財經應變會議，因應外部快速的國際財經情勢變化。

我知道外界也很關心這次因應疫情緊急措施的法源。其實在SARS後所修訂的《傳染病防治法》，以及這一次立法院因應疫情，快速反應的特別立法，已經對於防疫期間政府所需要的授權，提供了足夠的法律基礎。

以現階段的疫情狀況來看，我們法律和政策工具，目前看起來是足夠的。未來如果情勢有變化，造成更大的經濟和社會衝擊，我們會視需要，採取更進一步的行動，甚至於是快速修法、或是緊急命令，就是要看實際的需要來決定。

當前，武漢肺炎肆虐全球，造成健康和經濟的危害。臺灣除了要保護自己，更不能獨善其身，只有世界共同防疫成功，臺灣才能夠渡過這個難關。

昨天，外交部和美國在台協會，共同發表「臺美防疫夥伴關係聯合聲明」，兩國將加強合作，共同研發快篩試劑、疫苗、藥品，也會交流醫療知識及防疫所需的物資、設備。而歐盟也跟中研院，簽署共同開發防檢疫技術和疫苗。

事實上，許多國家都表達和臺灣防疫合作的意願。我已經請陳建仁副總統主責，要以開放、互助的精神，無私地跟世界分享防疫經驗。這是臺灣的國際責任，只有充分的國際合作，才能確保全世界能贏得這場戰役。所謂「以疫謀獨」的說法，反映出有些人事事以政治為思考的狹隘心態，無益於疫情的防制。

這次因為WHO領導全球防疫角色不能充分發揮，造成國際疫情的蔓延。國際社會都深自警惕，也更加理解合作的必要性。我要在這裡呼籲，各國必須要加快合作的腳步，而臺灣願意貢獻自己的防疫能量，一起照顧所有人類的健康。Taiwan can help，是我們正在實踐的目標。

全世界都看到，在這次疫情中，臺灣人民展現了最強韌的力量。我們過去面對危機的經驗，都是現在迎接挑戰的能量。所以儘管很艱鉅，但經過這次的考驗，臺灣一定會更強壯。

我們的國家，值得我們更有自信。我們會全力以赴，控制疫情，保護國民。

(中時 )