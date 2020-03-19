行政院會上午通過上屆立院屆期不續審的「槍砲彈藥刀械管制條例」修正案，為杜絕改造槍枝，修法後將模擬槍的定義可以適用到操作槍，加重刑罰。另外，為避免爭議，這次修法並未觸及原住民使用的獵槍。

蘇揆上午表示，本案上次立法院屆期不續審，是一項很重要的法案，只要市面上有這樣的改造槍械用於犯罪，就不須糾結在文字上改造槍、非改造槍，應該要積極快速立法通過，讓執法單位有法可循。

政務委員羅秉成也說，修法是讓模擬槍的定義可以適用到操作槍，因為改造槍枝裡，操作槍幾乎佔一半以上，但操作槍不在模擬槍的定義範圍內以致無法可管。在此定義下不涉及原住民使用的獵槍，原來槍枝管制一律禁止，但因尊重原住民狩獵的傳統文化，所以獵槍部分可以自制，並非制式槍枝，仍可合法使用。

據近5年槍枝犯罪統計數據，持用「改造槍枝」之各類犯罪，所占比率高居九成，已為作案槍枝之最主要來源；又改造槍枝多以市售之外型、構造、材質類似真槍之「操作槍」作為基材，再以簡易機具即可改造成具殺傷力之火藥式槍枝，因「操作槍」不具打擊底火之查禁要件，流通於一般實體店面或網路商城間，成本遠低於制式槍枝，不法分子可輕易購買改造；再從殺傷力分析，改造槍枝致人死亡案件占八成七，遠高出制式槍枝的一成三，其危害性無異於制式槍枝，但在罪責上卻適用低於制式槍砲之刑度，形成歹徒最青睞的犯罪工具。

內政部表示，本次主要修正「槍砲」定義，增加「制式或非制式」文字，將所有具殺傷力之各式槍砲，無分非制式與制式之別，只要會致人於死，刑責均以較重刑度論處；同時修正「模擬槍」定義，刪除「打擊底火」要件，修正為「類似真槍之火藥式擊發機構裝置」，將「操作槍」納入「模擬槍」管制範疇。本次修法對於原住民現行依法擁有自製獵槍及其主要組成零件之權益未變。

內政部也說，通過修正「槍砲彈藥刀械管制條例」，宣示政府「查緝非法槍枝、嚴懲不法歹徒」之決心，不但擴大查禁改造用的模擬槍範圍，並大幅提高改造槍砲之各種刑度，從「源頭斷根」到「加重刑罰」雙管齊下，痛擊不法之徒，嚴查嚴辦。

(中時 )