苗栗縣政府稅務局「肺炎疫情稅捐服務專區」，行動裝置也能用。（巫靜婷攝）

為方便民眾不必出門也能完成延期及分期繳納手續，苗栗縣政府稅務局推出「肺炎疫情稅捐服務專區」，提供24小時全天候的線上服務。（摘自苗栗縣政府稅務局官網）

為方便民眾不必出門也能完成延期及分期繳納手續，苗栗縣政府稅務局推出「肺炎疫情稅捐服務專區」，提供24小時全天候的線上服務。（摘自苗栗縣政府稅務局官網）

因疫情被隔離檢疫 使用牌照稅、房屋稅得延期繳納

4、5月繳稅季要到了，因應新冠肺炎疫情嚴峻，苗栗縣政府稅務局宣布，今年開徵的使用牌照稅及房屋稅，若因納稅人接受隔離或檢疫無法如期繳納，可分別延繳至6月1日及6月30日，納稅人無需事先提出申請，但繳納稅款時需檢附主管機關開立的隔離或檢疫證明。

新冠肺炎疫情全球大爆發，因應防疫，財政部下令，個人、法人及非法人團體之負責人或主辦會計人員，若因疫情接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫，得延期繳納使用牌照稅及房屋稅，若於展延期限屆滿時，民眾仍接受隔離治療，得在治療結束之次日起再展延20天。

苗栗縣政府稅務局指出，使用牌照稅繳納時間為4月1至4月30日，房屋稅繳納時間為5月1日至6月1日，符合展延資格者可延期繳納至6月1日及6月30日，納稅人無需事先提出申請，但在展延期限內繳稅時，需檢附各級衛生主管機關開立之隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件。

稅務局牌照稅科科長林淑敏表示，納稅義務人若因疫情影響，還是無法在展延期限繳清稅款，可利用稅務局官網的「肺炎疫情稅捐服務專區」，下載延期或分期繳納申請書，完成填寫後，以郵寄、傳真或Email方式，繳交至車籍或房屋所在地之稅捐稽徵機關完成手續。

稅務局表示，納稅義務人逾限繳納稅款，依《稅捐稽徵法》第20條規定，應加徵滯納金者，每逾2日按滯納數額加徵1％滯納金，最高加徵15％，超過30日沒繳納者，將移送法院強制執行。

(中時 )