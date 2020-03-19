新冠肺炎疫情嚴峻，民眾心情煩躁不安，市議員謝美英服務處日前認養一隻米克斯貓「珍珠」，一開始超級怕生，短短幾個月適應辦公室生活，不僅每天站在辦公桌上「巡視」，民眾上門牠還會靠近撒嬌，稱職的牠獲得一件繡有「珍珠主任」的領巾，讓洽公民眾看了直呼好療癒。
謝美英服務處2019年6月接到民眾求援，一位獨居的上班族養了54隻貓，有一天突然在公司昏倒，送醫後住進加護病房，院方安排腦部開刀。飼主家人定居海外因此求助市議員，服務處全體動員，由動保處協助幫貓咪一一植入晶片、施打疫苗後安排送養。
謝美英說，送養54隻貓咪工程浩大，前後花了2個月，當時因飼主並未甦醒，每隻貓都由新飼主取了新名字。辦公室帶回來的這隻三花貓取名珍珠，一開始每天躲在廁所馬桶後頭，經常自己打開辦公室鐵櫃，自己再把門關上，早上上班的同事需要一個一個櫃子打開，才找得到牠。
因服務處人員疼愛有加，如今已是「主任珍珠」，每天站在辦公桌上「巡視」大家上班的狀況。訪客進門，也會過去磨蹭討摸。
這是謝美英養的第一隻貓，她說，許多朋友來服務處不是找人是來看貓，自從珍珠穿上主任領巾後更顯得可愛，辦公室同仁和洽公民眾，一同見證喵星人的魅力。
(中時 )
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