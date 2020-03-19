美國聯準會(Fed)周三晚間在其2008年危機時期的工作手冊中，又找到了它新擁有的權力，援引其緊急權力為主要貨幣市場共同基金提供支持。

新成立的貨幣市場共同流動基金將向金融機構提供貸款，以從優質貨幣市場基金購買資產。

最近幾天，人們對主要資金購買了非國債，例如公司債，商業票據和政府機構債，感到越來越擔憂。他們已經看到資金流出，因為大型公司和機構儲戶在冠狀病毒引起的金融動盪中尋求籌集資金。

隨著主要貨幣市場基金的撤出，這反過來給企業融資市場帶來了壓力。

這是兩天來第二個使用財政部外匯穩定基金提供的100億美元資金支持的計劃。這是Fed在兩天內第二次根據《聯邦儲備法》第13.3條援引其緊急權力。

此舉是冠狀病毒造成的金融體系內部動盪的另一個跡象，目前尚不清楚Fed和財政部不斷推出的方案是否足以恢復秩序。

(中時電子報)