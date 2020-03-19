國內疫情有擴大之虞，台股賣壓止不住，19日十年線失守、跌破8,700點，跌停家數一度高達650家；統一投顧董事長黎方國認為，現階段大盤落底訊號未完全出現，提醒「不要搶短、別接刀子」，靜待底部出現、即指數出現V型或U型反轉後再進場，應「買在反轉型態的右邊」，避開震盪與風險。

此外，黎方國也表示，「先救人，再救市」才是股市止跌的藥方，偏偏各國政府及央行反其道而行，採取「只救市，不救人」，股市還沒落底；股市要止穩，要看到美國總統川普旁邊站的人是美國的陳時中（防疫最高主管），而非美國聯準會（Fed）主席或財政部長。

黎方國說，目前籌碼面凌亂，在疫情延燒下，導致全球景氣惡化，他提醒「不要搶短，待底部確定成型後再進場」，應該買在指數呈現V型或U型反轉、走回上升趨勢的曲線「右邊」，然目前仍不知道底部在哪，「不要想買在最低點」可能低還有更低，應靜待指數、股價回穩後，並確認重返上升趨勢後再進場，以避開目前的震盪與風險。

(工商 )