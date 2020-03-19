（總統蔡英文表示，將新增100億元來解救觀光產業。圖／蔡英文臉書）

針對防疫與台股穩定，總統蔡英文下午進行敞廳談話，強調台灣經濟良好且台股具有動能。對受到新冠肺炎疫情衝擊最大的的觀光和航空產業，蔡英文表示，除了防疫特別預算編列200億元紓困，前瞻基礎計畫中也有300億元提供觀光業者長期發展，另外還將籌措100億元預算，協助觀光產業度過難關。

對於加碼100億元經費何處來？交通部表示，除了觀光發展基金和移緩濟急經費外，還要再特別向立法院爭取一百億元預算，來協助觀光和運輸業者。

蔡英文指出，疫情對全球經濟衝擊持續擴大中，請國人放心，台灣經濟雖然受到疫情影響，和其他國家比較，經濟表現仍然相當穩健，為了因應疫情衝擊，對經濟動能維持，政府在產業振興和金融安定都做了超前部署。除了600億防疫特別預算，加速落實產業紓困，政府還有400億移緩濟急預算，總共1,000億元給予紓困與振興，不排除必要時擴大支出規模，照顧產業和從業人員。

對於衝擊最大的觀光產業，航空產業紓困與振興，將專案處理，協助航空業者取得500億元融資。除了防疫紓困特別預算中編列200億元外，還有前瞻基礎建設計畫中的300億元，可以協助觀光業發展。

同時，蔡英文特別指出，觀光旅遊非常艱困，將另外籌措100億元預算，協助觀光運輸產業度過難關。

蔡英文也表示，為強化經濟動能，將在最短時間內落實政府投資採購，預算準備已經達到8,700多億元，並且加速推動擴大內需計畫，全力協助民間投資。

而台商回流和投資台灣方案，累計超過9,000億元，今年底前執行5,000億元規模，請政院盤點邊境管制對商務投資的影響，有效處理這些問題。政府會確保金融安定，近期台股重挫引起市場不安，蔡英文重申，台灣基本面很好，資金很充沛，政府會以實際行動維持股市動能，國安基金密切注意，隨時因應。總統也將隨時召開財經高層會議，因應經濟情勢。

(工商 )