驚悚韓劇《謗法》以鄭知蘇飾演的少女謗法師白昭袗為全劇靈魂人物，她同時也是《寄生上流》中的女高中生「多惠」，年僅20歲的她接連兩部作品表現突出，是令人期待的明日之星。鄭知蘇在2012年演出《May Queen》中孫恩書的童年演員出道，她透露從國小五、六年級便開始培養演技，國二立志要當演員，但演出《May Queen》之後試鏡屢次落選，又正值高三高考期間，因此推遲了試鏡，並進入同德女子大學念書，在徬徨之際迎來了《寄生上流》的試鏡機會，她為了專心演出毅然退學，成功以女高中生多惠一角獲得關注。

鄭知蘇（左一）在《寄生上流》飾演女高中生「多惠」。（圖／CATCHPLAY提供）

她在《謗法》中與趙敏修、成東鎰及嚴志媛這些資深演員對戲絲毫不怯懦，鄭知蘇表示拿到劇本時，她就萌生「一定要拿下白昭袗這個角色」的念頭，在試鏡時向導演展現強烈企圖心，表示：「如果能演昭袗，剪短頭髮、素顏都無所謂。」最終面試時，以短髮、紅帽、面無表情的演技完美詮釋「白昭袗」，在百中選一的競爭率中脫穎而出，播出後更引起許多觀眾好評，尤其當有人提到「這完全看不出來是《寄生上流》的多惠啊」，令鄭知蘇十分開心。

《謗法》本周迎來精采大結局，鄭知蘇得知自己和成東鎰體內的惡鬼共生，決心要與對方一決死戰，兩人在Forest公司上市發表會上大鬥法，從法事場景、演員服裝到鬥法過程，呈現鬼魅又華麗的視覺效果，讓不少網友驚豔。本劇自上個月首播，以韓國傳統信仰結合社群平台，打造出新穎的題材及故事，吸引劇迷關注，收視從2.49%一路攀升到收官，以6.72%的亮眼成績躍升tvN月火劇的最高收視第五位，日前也傳出將開拍電影版作為電視劇延續，讓不少粉絲相當期待。《謗法》已在愛奇藝台灣站全集上架。

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(中時電子報)