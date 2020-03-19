北部某高中有2名感染新冠病毒案例，全校停課至3月27日，教育部長潘文忠今表示，高三考生如因為確診、居家隔離或檢疫，報考大學「個人申請」招生一般校系，取消面試、筆試、實作；報考醫牙校系，不取消面試筆試實作，學校會安排他們在「隔離試場」應考。

潘文忠表示，目前這所學校已完成全校停補課計畫，並於今日對所有學生進行自主健康管理衛教及停課、復課及補課線上學習操作說明。在停課期間，學校將啟動學生健康關懷機制，由學校來掌握學生在家自主健康管理的狀況。

該校全校學生1650人，教職員工154人，學校將秉「停課不停學」精神，已完成全校師生線上學習系統操作及學習演練，停課這兩周會採線上學習，依照原本課表，安排50％直播線上教學， 50％為自主線上學習。教育局並已提供經濟弱勢學生行動載具40位，無線網路8位，以確保每位學生都有完善資訊學習環境。

潘文忠表示，學校因疫情停課，教師若為確診病例應強制隔離，給予公假；若與確定病例接觸，應接受居家隔離，給予防疫隔離假。非屬上述情形而係配合學校停課者，除依學校防疫需求應到校外，得不必到校，未來仍須配合學校安排另行補課，惟如學校停課期間採線上教學進行補課，教師亦應配合辦理。另兼任行政職務之教師及職員，均應正常上班。

這所停課學校的高三生，接下來面對大學「個人申請」入學，怎麼辦？潘文忠表示，有關高三學生升學事項，招聯會於3月5日已公布應變機制，高三考生如因確診、居家隔離、檢疫，致無法參加個人申請第二階段甄試，可依應變方案辦理。

潘文忠表示，因確診、居家隔離及檢疫的考生，如報考一般校系，甄試項目改以學測＋書審進行，取消面試筆試實作，其占分均攤到學測、書審。另因這類考生與其他考生的評比方式不同，若這類考生達錄取標準，將以外加名額錄取。

因確診、居家隔離及檢疫的考生，如報考競爭激烈的醫牙校系，不取消面試筆試實作，以內含名額錄取。依規定，這類考生最遲應於甄試前一日向校系申請將外出應試，並經地方衛政機關同意。

考生須自費搭乘防疫車隊或私人親友車輛至試場，由學校接手安排應試。學校會安排符合防疫規格之「隔?試場」，提供個案考生進行面試筆試實作；學校亦得安排隔?宿舍，協助其提前到達準備。

(中時 )