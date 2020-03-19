新冠肺炎疫情蔓延全球，根據統計19日大陸（不含香港、澳門）累計確診病例達80940例確診，死亡3245例，《中國時報》獨家掌握訊息，近年事業重心多在大陸的王力宏，去年底12月29、30日期間在武漢有演出活動，當時在後台和許多朋友握手、拍合照，到了1月10日開始發燒39度，雖隔兩天後高燒消退，但王力宏為顧及防疫，自1月起也返回台北家中，進行自我居家隔離2個月。

王力宏表示，這段期間看見疫情不斷延燒，也自我懷疑「是不是得過 COVID-19」，他回憶去年底在武漢演出後，1月10日開始發燒，當時還沒人在說新冠形肺炎，所以自己沒多想，但身體非常不舒服，11日在昆明體育場還發燒到38.5度，當時抱病開演唱會，在台上揮汗將近3個多小時後，高燒也慢慢消退，等到12日身體也慢慢恢復，不適感也消除，但他仍然相當擔心「不知道能不能檢測是否產生抗體了」。

其實王力宏在2003年SARS大流行時，就寫下〈手牽手〉這首歌，為第一線防疫人員加油打氣，他表示，「直到今天仍然認為這首歌是我音樂生涯中，最有意義的歌曲之一，讓我意識到音樂真的是心靈食糧」。而他19日也在微博PO出一段影片，在居家隔離兩個多月之際，主動跟粉絲報平安，「請大家繼續保持社交距離，多多洗手，才能手牽手一起度過，期待陪你一起看明天的彩虹」，鼓勵歌迷「現在就是自我豐富的時候，等疫情過後在重新出發」。而他原訂參與大陸歌唱節目《天賜的聲音》第三期錄製，目前決定缺席，也是採取安全第一的原則。

(中時 )