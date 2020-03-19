金山溫泉聞名遐邇，吸引一對外籍情侶慕名而來，特地至溫泉會館泡溫泉，沒想到泡完溫泉後突然發現護照及機票遺失，乘坐計程車下山尋找未果，不僅身無分文，手機也沒電，無法聯絡友人幫助，心裡十分焦慮及難過。幸遇員警巡簽超商發現，主動瞭解關心，並將其載回溫泉會館牽車及派出所避雨，協助報失護照。

金山派出所警員李權洋及大鵬派出所警員曹源中於日前共同擔服2至4時巡邏勤務，凌晨2時許巡經萬里區加投路7-11超商巡簽，發現店內一名外籍男子趴在桌上哭泣，女友則在一旁安撫。於是上前關切瞭解，男子告知事情的來龍去脈，表示與其女友騎乘機車來金山旅遊，晚間至焿子坪溫泉會館泡溫泉泡湯，事後發現護照及隔天返程機票不小心遺失，心裡非常焦急。適逢下大雨，遂將騎乘之機車停放於焿子坪溫泉會館，二人即乘坐計程車下山尋找護照及機票，因尋找未果，又人生地不熟，孤立無援，情急之下不知所措而難過哭泣。

因當時天氣濕冷，故警方協助載送男子至溫泉會館牽車引導下山，並將其帶往派出所避雨。返所後經警方瞭解，兩人已身無分文，手機又沒電無法與在台友人聯絡，李、曹二員主動提供護照遺失之相關處理管道及注意事項。該情侶檔除對李、曹二員深表感謝外，亦對於臺灣警察的熱心及關懷助人舉動留下深刻印象，亦為國家做了最實質的國民外交。

分局長陳永昌表示，本轄為著名溫泉勝地，外籍旅客人生地不熟，發生狀況不知該如何尋求支援，同仁能發揮同理心在第一線執行勤務協助民眾，於能力範圍內持續幫助需要幫助的人，其行為值得讚揚。

(中時 )