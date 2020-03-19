新冠肺炎疫情影響國際大廠商的供應鏈，達邦蛋白(6578)強調，受惠民生產業特性，無論台灣或大陸生產基地，都得以從當地直接取得原料，產銷渠道暢通，無供應鏈斷貨疑慮，另外，日前接獲國際畜產飼料集團單月300噸大訂單，未來規模還有機會持續擴大。

達邦蛋白指出，子公司位在福建，受疫情影響甚微，是農曆年後頭一批獲得復工許可證的企業，日前接獲國際畜產飼料集團單月300噸大訂單，未來還將持續擴大。達邦說，該集團是目前中國國內於非洲豬瘟之後，重點執行豬隻復養計畫的企業之一。

達邦蛋白是全球乳酸水解胜(月太)蛋白的領導品牌，是亞洲唯一通過ISO22000及HACCP認證廠商。2019年底取得食品益生菌廠登記證，開發水產動物用益生菌「達邦來富」測試發現，搭配達邦胜(月太)蛋白投餵，能有效壓制午仔魚鏈球菌病情、提升魚隻活力。公司積極結合產、學界形成多角化策略聯盟，共同開發貼近市場又極具潛力的農、畜牧及環保業產品。

(時報資訊)