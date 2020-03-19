受到全球股市下挫、台積電(2330)除息加員工染疫，加上道瓊期指盤中大跌一度超過4％，加深台股跌勢，終場以8681.34點作收，下跌537.33點，跌幅達5.83％，成交量2697.49億元，今天跌點創下史上第九大跌點，上市櫃公司合計超過700檔跌停。

分析師指出，由於歐美疫情仍未獲得有效控制，因此，整體國際股市仍未止穩，台股近期若計算高低點的跌幅來看，目前跌幅已經超過30％，短、中、長期均線下彎的角度相當明顯，收盤跌停家數突破700檔，市場恐慌情緒再度蔓延，而且算是近期之最。另外，在美元指數升破100下，原本強勢的台幣周四也加入補跌行列，並且指數在面臨10年線支撐今天卻一舉摜破，且收盤離10年線距離拉大至400點，台股走勢仍偏向弱勢。

不過，政府基金逢低持續回補，主管機關祭出救市條款，加上觀察過往幾次國安基金進場救市台股波段的跌幅來看，只有在2008年當時超幅37％之後，國安基金才進場，以目前此次的跌幅已經是史上第二次，加上指數與月線負乖離為近幾年新高，融資持續斷頭，有利籌碼沉澱，目前台股都有超跌跡象，只不過指數雖跌深，但仍未見明顯反彈跡象，操作仍不建議過度積極布局。

(時報資訊)