新冠肺炎肆虐全球，台灣確診案例再添8例來到108例，中央流行疫情指揮中心建呼籲滯外留學生盡量留在當地，畢竟無法排除搭機風險，此舉讓資深媒體人趙少康拍桌痛斥「什麼政府嘛」，對此眼科醫生黃宥嘉怒嗆：「這世界又不是拍桌子的人就厲害」。

趙少康日前表示政府該做的是與當地國協商，儘量把所有人都接接回來，而不是要求留學生留在當地，講到激動處還氣到拍桌，對此眼科醫生黃宥嘉表示趙少康這麼厲害的話，何不自己去跟政府協商，在不考慮人力、醫療資源的前提下，只會在那邊說大話，這樣有突顯自己比較有智慧嗎？怒嗆：「我們才不滿非醫療專業、非防疫專業的人一直不滿防疫政策哩！這世界又不是拍桌子的人就厲害」。

對此網友也紛紛留言：「支持醫療人員，支持政府政策」、「只會隔著玻璃裝模作樣，到底做了什麼事情為了這塊土地而努力」、「非專業在那邊指手劃腳的只出張嘴」。

(中時電子報)