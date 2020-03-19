焚化爐自救會成員認為，縣府應建廚餘處理場，不是BOO焚化爐。（羅浚濱攝）

漁民擔心BOO焚化爐會產生戴奧辛落塵，將汙染66公頃的拔仔窟烏魚養殖區。（羅浚濱攝）

新竹縣府計畫以BOO方式在竹北市尚義里興建垃圾焚化爐，場址距拔仔窟烏魚養殖區約2公里，漁民擔心焚化爐戴奧辛落塵會汙染養殖區，摧毀每年近億產值的烏魚產業，19日齊聚漁貨處理場高喊「搶救烏魚仔，抗議焚化爐興建！」

縣長楊文科表示，會持續和漁民溝通，目前高效能垃圾熱處理設施，完全與傳統焚化爐不同，將會以科學化數據，化解漁民的疑慮，25日在竹北新豐區域掩埋場戶外廣場的BOO案公聽會照常舉行。

漁民和市代蔡雅鍹等地方人士拉起「鳳崗不吸毒，不蓋焚化爐」白布條，紛紛發言表達反對新建焚化爐，焚化爐自救會成員認為竹縣每日250噸的垃圾，有3成5是廚餘，縣府只要蓋廚餘處理場，145噸垃圾運到新竹市焚化爐處理即可，沒必要BOO蓋焚化爐。

烏魚養殖班長許豐立說，拔仔窟烏魚養殖區有66公頃，30多位漁民3是向國有財產署租賃土地，烏魚年產值近1億元，若興建焚化爐產生的戴奧辛落塵掉到水中，讓烏魚吃了產生食物鏈，受害的還是消費者，這不是漁民所樂見。

許豐立說，養殖班生產的烏魚有做自主管理檢驗SGS，重金屬、藥物殘留等均通過檢驗，若是因為焚化爐的關係，汙染烏魚產品而無法銷售，漁民投入上千萬資金將血本無歸，土地更可能被國產署收回。

投資BOO案的台鎔科技公司表示，申請新設垃圾熱處理設施，採用最新汙染防治控制技術與設備，遠優於國內現有24座垃圾焚化廠，未來營運將不會影響到烏魚養殖，請養殖戶放心。

該公司並指為減少PM2.5與戴奧辛等空汙排放，將採乾式除酸設備、活性碳噴入及觸媒濾袋，外加觸媒反應塔等高規格設備，空汙排放設計採用歐盟標準，廠內產生的廢水將回收使用零排放，不會影響周遭環境和水源。

(中時 )