今（19）日清晨起返台人潮不斷，由於桃園機場入境旅客採檢條件放寬，只要入境有症狀都會採檢，因此近4天已經採檢664人以上，中央流行疫指揮中心指揮官陳時中表示，主因是機場這一線的防守是本周防疫最重要的事情。

近日桃園機場相關需要被檢查的人，指揮中心指出，3月16日採檢了126人、3月17日採檢207人，3月18日採檢228人、今（19）日截至中午為止採檢103人，機場內人多會增加大家等待時間。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，從昨天開始宣布入境全面居家檢疫14天後，等於今天入境的旅客未來都要居家檢疫14天，今天清晨5時起陸續回台班機最多，人數將近2700位，截至今天下午1時入境將近5000人。

原本桃機2個採檢站，現在緊急加設為4個檢疫點，所以入境旅客有4個採檢點可以利用，從機艙開啟入境起旅客進行電子申請聲明的攔截點，鼓勵民眾使用，今天人數較昨天同時段的人數多，但速度入境速度比昨天縮短1小時。

今天使用電子聲明的旅客已達到69％，已經協調國內2家航空公司，在外站可讓旅客做好電子申請，以加快流程，另外有請交通部觀光局協助，讓仍在海外旅行團一律在入境時，都使用電子申請方式。

至於防疫計程車車隊從昨天緊急規畫因應今天增加的人數，預計該程車增至400輛，租賃車也有200輛，另有50輛國光客運，負責紓解中南部的旅客，到了中南部縣市後必須由家人接送、或防疫車隊、排班計程車，這會有搭乘記錄。

陳宗彥呼籲，這幾天有從歐美回台留學生的家長一定要幫小孩找好居家檢疫場所，另外，希望最好家長親自接送，可以讓防疫車隊的能量紓解，否則所以有旅客都必須抑賴防疫車隊。

(中時 )