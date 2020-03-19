受新冠肺炎疫情影響，新北市長侯友宜近日多次呼籲總統蔡英文，應發布緊急命令來處理防疫、限制出入境問題。而蔡總統也在今19日下午開記者會回應，「目前並不需要另外發布緊急命令」。而緊急命令是否該發布，也再度引起網友討論。

侯友宜18日建請總統蔡英文發布緊急命令，19日再次呼籲「總統要站出來說話」。並強調。這2周是關鍵時刻，修法恐不及疫情變化速度，希望30天內做到位。面對有人批評不能任意動用緊急命令，侯認為，守住國人健康，才是守住一切，而且許多民主國家採取封鎖邊境，「中央做不到的就給地方做建議」。

對此，網友acln0816在批踢踢發文表示，「指揮中心要限制出國的話，現行法規，是不能用《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條(下同)的，因《憲法》保障人民遷徙自由」。而在現行法制底下，暫時也找不到其他可作為「限制高中以下師生出國的法源」。也因此，在立法院又來不及立法的情形下，只能由總統「宣布緊急命令」，之後再由立法院追認。

但該網友解釋完，話鋒一轉反問這「問題在誰身上？」，「就是民進黨，因大選後在國會佔絕對多數，2月下旬修訂後公布的《肺炎防制條例》第7條就顯得太空泛。

原PO強調，「當初立法時時代力量立委邱顯智就曾表示，這樣的修法範圍，對因應未來情勢是不行的，但民進黨也不在意、就這樣通過了。但過了之後，現在適用上出現爭議，民進黨何不趕快回頭再修？這樣豈不相安無虞？

原PO最後也感嘆，「民進黨要修法又不會有人擋，現在是既不肯承認當初立法不完善，也不想宣布緊急命令導致無謂的恐慌，完全是面子裡子都想要」。

(中時電子報)