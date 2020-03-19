（微創鳳凰申辦流程。圖／勞動部提供）

咖啡已是許多人不可或缺的生活必需品，但你認識手中那杯咖啡的來源和生產方式嗎？吳威駖女士2018年獲得勞動部微創鳳凰貸款後，便致力推廣精品咖啡，最大優勢就是咖啡豆新鮮烘培，專業解說豆子的產地和背後故事，教大眾如何喝一杯健康且適合自己的咖啡，成功獲得消費者的青睞。

在咖啡界已有多年經驗的吳威駖，28歲決定創辦「兜麥咖啡」。她本身具有精品咖啡杯測師、烘焙師、咖啡師等證照，2018年申請勞動部勞動力發展署「微型創業鳳凰貸款」並獲貸100萬元，即用於購置咖啡烘焙設備。

隔年，由於咖啡豆回購率大增，現行的烘豆機容量已不敷使用，於是2019年再次提出增貸需求，並獲貸50萬元。而透過微型創業鳳凰貸款的協助，吳威駖用高品質咖啡與顧客交流，也教會更多人為自己挑選一杯好咖啡，讓推廣精品咖啡的夢想得以實現。

為協助並促進有創業意願的女性、中高齡民眾及離島居民創業，發展署推動「微型創業鳳凰貸款」，提供低利率、免擔保人、免擔保品、貸款額度最高200萬元且前2年利息由勞動部全額補貼等優惠措施，減輕創業初期資金負擔。

另辦理免費創業研習課程，可以增強創業知能，還有專業的顧問團隊協助解決創業遇到的困難，想了解更多微型創業鳳凰資訊，可至「微型創業鳳凰」官網查詢全臺各地課程並線上報名，或申請免費的顧問諮詢輔導服務，亦可撥打免費諮詢專線0800-092-957洽詢，將有專人服務。

(工商 )