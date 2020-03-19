大陸電信龍頭中國移動在2020年給出人民幣（下同）1,798億元的資本開支預算，傳其中幾有約1千億的資金用於5G相關投資計劃。聽聞喜訊，午後陸港5G概念股狂漲。

證券時報報導，中國移動19日公布2019全年財報，全年營收7,459億元，淨利潤1,066億元，雙雙超出市場預期。利好消息帶動中國移動股價午後由跌轉升。

中國移動還指出，為滿足建設領先的5G網絡、打造雲戰略基礎設施以及支撐CHBN四輪發展等需要，公司2020年資本開支預算為1,798億元。其中，5G相關投資計劃約1000億元。今年中國移動將積極推進5G建設，力爭2020年底5G基地台數量累計達到30萬以上，基本實現大陸地市以上城區5G覆蓋。

消息進一步帶動陸港5G概念股走勢，引領大盤收斂跌幅。中興通訊A股午後股價由跌轉漲，漲幅逾6％，中興通訊H股漲幅更一度觸及10％。富春股份午後急拉漲停，而邦訊技術、國脈科技、同益股份、武漢凡谷等5G概念股也走強上漲。

(工商 )