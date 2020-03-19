基隆大賣場湧現搶購人潮，業者集中人力狂補貨，但現場仍然不斷出現空架。（吳康瑋攝）

基隆大賣場湧現搶購人潮，業者集中人力狂補貨，但現場仍然不斷出現空架。（吳康瑋攝）

基隆大賣場湧現搶購人潮，業者集中人力狂補貨，但現場仍然不斷出現空架。（吳康瑋攝）

基隆大賣場湧現搶購人潮，業者集中人力狂補貨，但現場仍然不斷出現空架。（吳康瑋攝）

基隆大賣場湧現搶購人潮，業者集中人力狂補貨，但現場仍然不斷出現空架。（吳康瑋攝）

基隆市愛買一早就湧現不少人潮來搶購衛生紙、泡麵、乾糧等物資，結帳人潮也比假日人潮還多，現場十六線櫃臺僅開放四線供民眾結帳，每線皆有10組以上的排隊顧客，賣場整體人潮偏多，已出現民眾瘋搶物資的情形。

「愛買」基隆店坐落在深溪路的大樓內，更是基隆唯一一間大型連鎖賣場，平日不會太壅擠，但早上卻湧現大批搶購人潮，店家特別調整熱銷商品放置的位子，將泡麵和衛生紙擺在店門口供往來民眾更方便購買，平均每臺購物推車都有搶購三到四包的抽取式衛生紙，而餅乾及乾麵條區域的貨架則較空，一旁的地上則擺滿紙箱待店員補貨，熟食部分則較少人潮購買，有民眾指出，自己覺得破百例很可怕，但即食食品比較不能存放，她還是以罐頭、乾糧及冷藏食品為主來買齊。

一名工作人員被問到已缺空的乾麵條貨架是否還有貨，工作人員則指出，因為購買人潮洶湧，貨都補不完，就算倉庫貨員仍然充足，但一被補上去，就馬上被買走，所以各區域負責人員都只能集中人力在補貨方面，盡快將商品補上貨架。

據記者觀察，店內除防疫物資、泡麵及乾糧以外，貨架上的商品大多仍有庫存，但泡麵、衛生紙、餅乾區域皆有出現瘋狂搶購的狀況，更有人一次推兩台購物推車在搶貨，更有人一次拿買9包衛生紙、2包米等儲備物資，工作人員不斷補貨，但現場部分商品仍有空架的情形。

(中時 )