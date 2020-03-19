開航至今55天的星宇航空，昨天（18日）宣布三條航線全停止，等同於營運停擺，接下來星宇航空面臨銀行、新機以及增資三大挑戰，董事長張國煒已開啟三策略備戰。

星宇航空全面推行「星宇服務優化課程計畫」，持續訓練旗下地勤及空服員，以符合「精品航空」該有的定位。

公司目前處於「乾燒錢」情況，大約有1000名員工，外界預估每月的人事支出、固定成本達上億元，對於這些營運的費用，目前都來自銀行貸款。

星宇表示，都有和銀行保持聯繫，讓他們知道公司的因應策略，目前銀行對該公司還是有信心，因此沒有其他的疑慮，還是很願意繼續貸款給星宇。

星宇也強調，這波疫情讓航空業重創，本公司也受到影響，目前航線全部停擺，沒有收入確實辛苦，目前該公司已計畫將依照紓困計畫提出申請。

星宇也透露，飛機交期問題狀況，今年預定交6架到8架A321neo，因飛機製造供應鏈也遭疫情影響出了點狀況，目前暫時預定僅交兩架，一架在8月、另一架在年底，但是否會延期，仍要看空巴的規劃。

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(中時電子報)