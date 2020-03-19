新冠肺炎疫情全面升溫，台灣確診病例數19日再新增8例確診，來到108例。為避免境外移入成為防疫缺口，政府宣布自19日零時起，若要來台，不管本國人、外國人只要都要居家檢疫14天。而這也引發民眾恐慌心理，大賣場湧入大量囤貨人潮，貨架上被搶購一空。賣場人員表示，泡麵、米、罐頭等物資都很搶手，現在各分店都有缺貨問題，只能看各倉庫存貨還剩多少。

現場有民眾表示，平常下午時間賣場應該都沒人，自從政府宣布新的防疫政策後，因為恐慌心理，大家都出來掃貨；該民眾直呼，「真的有怕到，太誇張了。」

另有民眾反映，平常時間應該在上班，原本也沒有要為防疫搶貨，但是看到大家都在搶，線上銷售的商品也都顯示「售磬」，只好到線下來買，沒想到也是差點買不到貨。

賣場工作人員表示，以前一周上班一次，現在天天都得來幫忙補貨，尤其是泡麵、罐頭、米等實用物資跟衛生紙最為搶手，像某牌肉燥麵，早上從汐止、南港一路到三民店都賣完，以前一天上架補貨一次，現在就是一直補。

對於政府採取鎖國措施的看法，民眾則認為，政府現在才封鎖太慢了，現在就是先來購物備貨，減少出門機會。

(旺報 )