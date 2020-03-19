口罩實名制2.0今天登記預購時間屆滿，中央流行疫情指揮中心表示，首波登記民眾達117.8萬人，其中有90.5萬人是透過健保快易通APP登記、27.3萬人透過EMASK網站登記，醫療應變組副組長羅一鈞提醒，透過健保APP登記的民眾會收到繳費提醒信件，記得依照信件內指示完成繳費才能至超商領取，但若透過EMASK網站登記的民眾，因不會收到繳費提醒，民眾需自行上網繳費，否則領取口罩的資格會被取消。

(中時 )