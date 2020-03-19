口罩2.0百萬人預購 未繳費資格會被取消 15:052020/03/19 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 口罩2.0預購情形。(圖/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 口罩實名制2.0今天登記預購時間屆滿，中央流行疫情指揮中心表示，首波登記民眾達117.8萬人，其中有90.5萬人是透過健保快易通APP登記、27.3萬人透過EMASK網站登記，醫療應變組副組長羅一鈞提醒，透過健保APP登記的民眾會收到繳費提醒信件，記得依照信件內指示完成繳費才能至超商領取，但若透過EMASK網站登記的民眾，因不會收到繳費提醒，民眾需自行上網繳費，否則領取口罩的資格會被取消。 (中時 ) #口罩2.0 #登記 #繳費 #預購 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 劉若英獻聲抗疫！喊話「努力把自己過好」 16:062020/03/15 娛樂 民眾等公車突摔倒 滾到車道慘遭公車壓傷 14:552020/03/16 社會 台中百貨母親節預購會開打 廣三「全館感謝祭」3／19加入戰局 20:312020/03/16 生活 《經濟》口罩實名制2.0，蘇貞昌：目前判斷不需抽籤 10:342020/03/17 財經 黃偉晉防疫優先取消簽唱 改赴包裝廠親簽3字經 15:162020/03/17 娛樂 口罩2.0預購明截止登記 陳時中：預購量足夠免抽籤 15:542020/03/17 生活 男星新專輯「隱藏彩蛋」送粉絲 汗顏喊話：別寄存證信函給我！ 17:082020/03/17 娛樂 啟動「電子圍籬系統」隔離者亂跑立即發簡給警察 15:142020/03/18 生活 口罩實名制2.0預購19日起繳費 手續費全免 16:152020/03/18 財經 口罩實名制2.0 付款優惠大車拼 04:102020/03/19 產業特刊 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 首例全校停課！北市高中生同班同學中鏢 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 長榮超狂班表曝光 空服員哭：哪裡缺打工小妹 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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