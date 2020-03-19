案54被爆跑3夜店 指揮中心：沒發現有消費 15:062020/03/19 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心記者會。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 電子媒體節目日前爆料，案54不僅隱瞞公司前往日本旅遊，返台後還連跑3家夜店，擔憂夜店會成為下一波疫情引爆點，對此中央流行疫情指揮中心下午回應，經詢問案54本人與同事後，並未發現有去夜店消費的情形，台灣目前也沒有蓋牌拒絕民眾檢疫的政策，只要醫師認為病患有採檢需求，就會進行採檢。 (中時 ) #夜店 #案54 #消費 #採檢 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #COVID-19 #生活 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 擴大外籍旅客採檢 箭在弦上 04:102020/03/15 生活新聞 被爆不倫戀 蔡宜芳引用《愛的迫降》台詞回應 13:572020/03/15 政治 第2批武漢包機1人發燒 已就醫採檢中 14:452020/03/15 生活 陸銀保監會：通過消費信貸支持新型消費和消費復甦 18:162020/03/15 財經 陸發消費券 中小城市無福消受 04:102020/03/16 焦點新聞 外國人自旅遊疫情第1 、2級警示國家來台 有症狀者要自己負擔至少3000元採檢費 17:162020/03/16 生活 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 數量繼續爆增！新冠肺炎今再多10例確診 15:372020/03/17 生活 陸發改委：促進居民願消費、敢消費、能消費 16:402020/03/18 財經 傳案54扯謊外商揚言告人 真相曝光網傻眼 22:562020/03/18 生活 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 首例全校停課！北市高中生同班同學中鏢 - 生活 好市多衛生紙最好用？陽光一照...網友：不會再買了 - 生活 快評》 當雄獅也按下「暫停鍵」之後... - 生活 長榮超狂班表曝光 空服員哭：哪裡缺打工小妹 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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