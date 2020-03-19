電子媒體節目日前爆料，案54不僅隱瞞公司前往日本旅遊，返台後還連跑3家夜店，擔憂夜店會成為下一波疫情引爆點，對此中央流行疫情指揮中心下午回應，經詢問案54本人與同事後，並未發現有去夜店消費的情形，台灣目前也沒有蓋牌拒絕民眾檢疫的政策，只要醫師認為病患有採檢需求，就會進行採檢。

(中時 )