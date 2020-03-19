歐美新冠肺炎疫情狂燒，讓原本受惠於中美貿易戰的台灣安全監控廠今年營運轉趨保守，晶睿(3454)及奇偶(3356)謹慎看待未來營運，兩家公司均表示，疫情對產業及公司營運影響仍待觀察，今天兩家公司股價亦因台股重挫同步以跌停板作收。

新冠肺炎在大陸爆發初期，晶睿通訊及奇偶科技因廠區在台灣，且有原料庫存，2月營運未受影響均呈現年成長，其中晶睿2月合併營收為4.97億元，年成長13.4%，累計前2月合併營收為9.89億元，年減8.39%；奇偶2月合併營收為1.23億元，年成長13.49%，累計前2月合併營收為2.23億元，年減4.29%。

不過，隨著新冠肺炎疫情擴散至歐洲及美國，進入全球大流行，原本對今年業績展望樂觀的晶睿通訊及奇偶對未來營運轉為謹慎看待。

晶睿通訊總經理廖禎祺表示，雖然大陸供應商復工率持續提升，交期亦在掌握改善中，不過各國採取邊境封鎖管制措施防止新冠肺炎疫情，目前疫情拐點尚無法預測，對產業及公司營運有多少影響仍待觀察，由於整體商業環境遭到管制，謹慎看待未來營運。

為了降低人力成本，近幾年奇偶持續降低自製比例，目前自製佔比已低於20%以下，加上主力代工廠都在台灣，生產部分未受新冠肺炎疫情太大影響，不過公司主要客戶都在北美及歐洲，歐美地區疫情大爆發，雖然短期需求仍在，且歐美地區子公司在2月補足庫存，但下游端多少會有影響，保守看待未來營運。

奇偶表示，公司今年營收保守一點，公司目標是維持去年下半年毛利，且今年的獲利能比去年好。

(時報資訊)