外資3月倒股，累計至昨日止，3月賣超達3221億元，而台股集中市場近10個交易日狂跌近3000點。台灣央行下午召開理監事會，由於新冠疫情已經擴大到歐美，台商供應鏈斷鏈的問題，也從中國陸續擴散到歐美等地，且最令企業憂心的是終端消費的萎縮。

回顧2008年金融海嘯時的12月11日，當時央行總裁彭淮南大舉降息3碼，創26年來最大降息幅度，降息後資產股走勢率先反彈。2008年當年，央行升息1次後，接著連5次降息，重貼現率由3.625%降到2%，合計共降了6.5碼。2008年台股因金融海嘯，股價在11月見低點3955點，2009年股價反彈最高到8188，反彈幅度達逾1倍。

而當年12月17日，美國聯準會(Fed)大幅調降聯邦基準利率3碼到碼至0.25％至0％之間，創下美國官方利率歷史新低。美股道瓊當年並沒有因降息而立立即反彈，而是過了2個月後才開始反彈向上。

台股集中市場今收盤指數8681.34點，成交值2697.49億元，跌537.33點，但國際間的新冠疫情仍未受控。惟行政院會今天通過內政部擬具「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正草案，鼓勵擴大危老重建規模。

據美銀美林3月股票型經理人調查顯示，經理人現金水位從4%上升至5.1%，是2001年以來的第四大月增幅。全球經濟展望出現歷史以來的最大月跌幅，股票部位也出現2001年統計以來的最大月度降幅。58%經理人將新冠肺炎疫情列為最大尾端風險，遠高於第二、三名的貨幣政策無效(15%)及美國總統選舉結果(11%)。

美歐新冠疫情仍在升溫，對美國企業營運、商業活動、消費信心的影響逐漸顯現，增添經濟及企業獲利下行風險，75%的經理人認為全球經濟成長2020上半年都將受到廣泛的拖累。

據美銀美林3月股票型經理人調查顯示，經理人最看好的產業依據為醫療、科技、通訊服務及民生消費，最不看好能源、原物料及銀行股。

(時報資訊)